У п’ятницю, 17 жовтня, через складну ситуацію в енергосистемі у Києві та низці областей України запроваджені аварійні відключення світла.

Про це повідомили в Укренерго, наголосивши, що причиною обмежень є наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Відключення світла по Україні 17 жовтня

Аварійні відключення світла запроваджені у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях.

На Чернігівщині діють погодинні відключення електроенергії для трьох черг. Аварійно-відновлювальні роботи після систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону тривють.

В усіх областях України з 07:00 до 22:00 застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В Укренерго наголосили, що споживання електроенергії тримається на високому рівні. Причиною є утримання хмарної та холодної погоди у більшості регіонів.

– Сьогодні упродовж всієї доби зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами та не вмикайте їх кілька одночасно, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що через російські атаки Україні, можливо, доведеться імпортувати електроенергію з Європейського Союзу.

