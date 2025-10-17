Тетяна Забожко, випускова редакторка
Втрати ворога на 17 жовтня: ліквідовано 730 окупантів та 35 артсистем
Втрати ворога на 17 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 730 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 332-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,128 млн.
Втрати ворога на 17 жовтня 2025 року
- особового складу / personnel – близько / about 1128030 (+730) осіб / persons
- танків / tanks – 11266 (+5) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23394 (+10) од
- артилерійських систем / artillery systems – 33748 (+35) од
- РСЗВ / MLRS – 1520 (+0) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1228 (+1) од
- літаків / aircraft – 427 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 71025 (+588)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3864 (+5)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 64541 (+73)
- спеціальна техніка / special equipment – 3978 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 332-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
