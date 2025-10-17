Втрати ворога на 17 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 730 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 332-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,128 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 17 жовтня 2025 року

особового складу / personnel – близько / about 1128030 (+730) осіб / persons

танків / tanks – 11266 (+5) од

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23394 (+10) од

артилерійських систем / artillery systems – 33748 (+35) од

РСЗВ / MLRS – 1520 (+0) од

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1228 (+1) од

літаків / aircraft – 427 (+0) од

гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 71025 (+588)

крилаті ракети / cruise missiles – 3864 (+5)

кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)

підводні човни / submarines – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 64541 (+73)

спеціальна техніка / special equipment – 3978 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 332-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.