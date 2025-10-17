Президент України Володимир Зеленський зустрівся у США з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.

Зустріч Зеленського з представниками Raytheon

Про зустріч із представниками Raytheon Зеленський повідомив зранку 17 жовтня.

За словами глави держави, він розповів представникам компанії, яка, серед іншого, виробляє системи Patriot, про ситуацію на полі бою та посилення Росією ударів проти наших людей і цивільної інфраструктури.

Зараз дивляться

Сторони обговорили спроможності виробництва компанії Raytheon, можливі шляхи нашої співпраці для зміцнення протиповітряної оборони й збільшення далекобійних можливостей України, а також перспективи українсько-американського виробництва.

– Існують рішення, які можуть посилити захист життя в Україні. Працюємо на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію. Дякую Raytheon за готовність і надалі підтримувати Україну, – зазначив Володимир Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 332-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.