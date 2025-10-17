Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка відзначив подякою телемарафон Єдині новини за підтримку та допомогу у популяризації військової освіти.

Відзнака для телемарафону

У відзнаці, підписаній начальником інституту полковником Олексієм Сіроштаном, висловлено вдячність за сприяння у висвітленні діяльності підрозділу та формуванні позитивного іміджу сучасного військового навчання.

Показ ролика про Військовий інститут в ефірі Єдиних новин сприяв збільшенню інтересу до вступу серед абітурієнтів. Як повідомили у навчальному закладі, під час опитування вступників частина з них зазначила, що дізналася про інститут саме завдяки ефіру телемарафону.

Це ще раз підтверджує, що єдність інформаційного фронту та Збройних сил працює на спільну мету – зміцнення держави та перемогу України.

Діяльність телемарафону – здобутки

Телемарафон Єдині новини від початку свого існування визначив підтримку важливих і чутливих для суспільства тем як одну з основ своєї інформаційної політики: підтримка Сил оборони, безпека, розвиток, єдність та рівність.

За майже чотири роки в ефірі національного телемарафону було реалізовано комунікацію 157 загальнонаціональних соціально важливих промокампаній. У межах цих кампаній було створено 2 070 соціальних роликів, які показували в ефірі 220,5 тис. разів. Це понад 128 тис. хвилин ефіру.

