Україна потребує продовження ефективної програми співпраці з МВФ і підтримки міжнародних партнерів на тлі посилення ударів РФ по енергетичній інфраструктурі напередодні зими. Зараз вже 55% українського газовидобутку недоступне.

Про це заявив глава НБУ Андрій Пишний у Вашингтоні на засіданні Регіональної групи МВФ.

Ситуація в енергосистемі

– Росія атакує енергетичну інфраструктуру, і зараз 55% українського газовидобутку недоступне. Ми наближаємося до чергової складної зими, – написав він.

Він зазначив, що війна не просто триває, а інтенсифікується. Лише за червень–липень 2025 року Україну атакували 11 739 дронів і 433 балістичні та крилаті ракети. Загинуло 518 цивільних, понад 1500 – поранені.

Пишний додав, що це найвищі цифри за все повномасштабне вторгнення.

Він вважає, що нова програма співпраці з МВФ на 2026–2029 роки повинна стати логічним продовженням чинної, відкритої у березні 2023 року, яка показала успішні результати, зокрема й для Фонду.

– Ми пройшли рекордні вісім переглядів програми, змогли стабілізувати макрофінансову ситуацію, втримати під контролем інфляцію, забезпечити відновлення економіки та зміцнити фінансову систему країни.

Відмовилися від емісійного фінансування дефіциту бюджету, активізувавши для цього внутрішні ресурси та згенерувавши навколо України рекордну міжнародну допомогу, – сказав голова Нацбанку.

Пишний наголосив, що нова програма має враховувати триваючу війну та високий рівень невизначеності, а також висловив сподівання, що її основою стане рішення про відкриття репараційної позики для України.

