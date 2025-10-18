Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 18 жовтня 2025 – ситуація на фронті
Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень. Ворог завдав 78 авіаційних ударів, скинув 154 керовані авіабомби. Крім цього, окупанти використали для ударів 3 292 дрони-камікадзе та здійснили 3 834 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2025
Втрати ворога на 18 жовтня
- особового складу – близько 1 129 180 (+1150) осіб,
- танків – 11 267 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 396 (+2) од,
- артилерійських систем – 33 789 (+41) од,
- РСЗВ – 1522 (+2) од,
- засобів ППО – 1228 од,
- літаків – 428 (+1) од,
- гелікоптерів – 346 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71 523 (+498) од,
- крилатих ракет – 3864 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 64 672 (+131) од,
- спеціальної техніки – 3980 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 333-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
ISW, Генштаб ЗСУ
