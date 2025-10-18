У ніч на 18 жовтня (з 19:00 17 жовтня) російський ворог атакував Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300 та 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна атака на Україну 18 жовтня

Так, ракети окупанти запустили з Курської області, а дрони з Міллєрова, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська. Близько 100 дроні – це Шахеди.

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито та подавлено 136 ворожих безпілотники на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

На жаль, зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Командування Повітряних сил наголошує, що ворожа атака на Україну триває – у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Вночі о 00:20 Краматорськ зазнав удару трьох БпЛА – російські війська завдали удару по складських приміщеннях в одному з мікрорайонів міста. Інформація щодо постраждалих не надходила. Наслідки ворожого обстрілу встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 333-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

