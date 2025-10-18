Президент США Дональд Трамп – “єдиний, хто може змусити” кремлівського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні, вважає очільник Фінляндії Александр Стубб.

Стубб назвав спосіб примусу РФ до переговорів

В інтерв’ю BBC Radio 4 Стубб розповів, що Трамп одного разу запитав його під час гри у гольф, чи може він довіряти Путіну, і фінський президент відповів “ні”.

– Нам потрібна не стільки сила пряника, щоб переконати Росію сісти за стіл переговорів, скільки сила батога, яка змусить їх це зробити. Тому потрібно змусити Росію сісти за стіл переговорів про мир, і саме це намагається зробити президент Трамп, – зазначив він.

Як зауважив фінський лідер, Трамп “давав Путіну пряник, і цей пряник був на Алясці, і, звичайно, якщо подивитися на його недавні висловлювання, то зараз більше батога”.

Зараз дивляться

На запитання про причини, через які Трамп, мабуть, змінив свою позицію, Стабб відповів, що це пов’язано з тим, що Росія не просувалася вперед, захопивши лише 1% української території за останні 1000 днів.

Стубб оптимістично налаштований відносно здібностей Трампа, оскільки, на його думку, за останні 8 місяців другого терміну Трампа мирні переговори просунулися далі, ніж у попередні три роки.

Президент Фінляндії заявив, що економіка РФ зазнає труднощів: резерви країни вичерпані, зростання “практично дорівнює нулю”, а інфляція зросла до 10–20 %.

На його думку, економічні погрози варто використовувати для того, щоб змусити РФ сісти за стіл переговорів, а найголовніше – надати Україні “репараційну позику” із заморожених російських активів.

Крім того, він хотів би, щоб експорт російської нафти і газу до Європи, який скоротився на 80%, був припинений взагалі.

До того ж, Стубб наголосив, що “всі стратегічні ігри Путіна зазнали повного провалу”. За його словами, Росія не досягла успіху у спробах захопити Україну, розділити Європу і розколоти НАТО, який, навпаки, поповнився двома новими членами – Фінляндією і Швецією.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.