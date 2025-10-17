Служба держбезпеки Латвії 17 жовтня відкрила кримінальну справу щодо жителя країни, який у Швейцарії у потязі вербально принижував та лаяв українську родину.

Про це повідомляє латвійське видання Delfi.

Справа про напад на українську сім’ю у Швейцарії

Правоохоронці розпочали кримінальний процес після того, як в інтернеті з’явилося відео даного інциденту.

Зараз дивляться

Справу розпочали відповідно до ч. 3 ст. 78 Кримінального закону Латвії – за фактом дій, спрямованих на розпалювання національної та етнічної ворожнечі та ворожнечі проти українців, пов’язаних із насильством та погрозами.

Реакція України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий подякував Латвії та латвійській Службі держбезпеки за їхню оперативну та принципову реакцію.

– Ми сподіваємося, що правосуддя буде звершено, щоб інші подібні злочинці двічі подумали, перш ніж відкривати рота та словесно нападати на українців з мотивів етнічної ненависті, – зауважив Георгій Тихий.

За його словами, така агресивна та зухвала поведінка не має місця в демократичних європейських країнах.

Раніше швейцарські медіа опублікували інформацію, що у потязі, який прямував до міста Шпіц стався словесний інцидент за участю української родини та російськомовного чоловіка.

Останній почув, як подружжя навпроти розмовляє українською мовою і почав публічну принижувати та лаяти, а також погрожував фізичною розправою. Ще чоловік кричав, щоб родина “зайнялась війною”.

Schockierender Angriff im Zug nach Spiez BE: Mann attackiert ukrainisch sprechende Familie – Video sorgt für Empörung. https://t.co/oDPdip0hX7 — 20 Minuten (@20min) October 15, 2025

Пізніше в медіа з’явилася інформація, що цей російськомовний чоловік – громадянин Латвії Александр Вабікс, який публічно висловлює свою проросійську позицію. Крім того, він і раніше нападав на інших україномовних у Швейцарії.

Після цього інциденту у потязі чоловіка затримали швейцарські правоохоронці.

Фото: скриншот 20 Minuten

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.