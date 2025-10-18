У Резерв+ з’явились нові відстрочки для батьків дітей з інвалідністю.

Відстрочки для батьків дітей з інвалідністю у Резерв+

Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в Резерв+, йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

– Система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах — і результат приходить просто у смартфон: швидко, прозоро, без збору довідок, черг, бюрократії, – інформує відомство.

Хто може подати запит:

рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

Зазначається, що, якщо обидва батьки військовозобов’язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку в Резерв+. Головна умова — дані про встановлену інвалідність повинні бути чинними та внесеними до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Як подати запит через Резерв+

Аби отримати відстрочку, необхідно оновити застосунок до останньої версії, авторизуватися і подати запит. Далі на головному екрані потрібно натиснути три крапки, а після цього кнопку “Подати запит на відстрочку”. Після цього варто обрати потрібний тип відстрочки. І далі надіслати запит і дочекатися сповіщення з результатом.

Якщо не вдалось отримати відстрочку

Найчастіше система відмовляє в оформленні відстрочки через те, що у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити їх можна онлайн в Електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку її потрібно зареєструвати.

Також дані можна оновити в установах. Повідомлення з відмовою у застосунку підкаже, куди звернутися — до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), органу соціального захисту населення (ОСЗН) за місцем проживання чи Пенсійного Фонду України (ПФУ).

– Якщо вам запропоновано звернутися до ОСЗН/ЦНАП, майте на увазі, що найшвидше це зробити в ОСЗН — їхні фахівці мають технічну можливість одразу внести зміни до реєстру. У ЦНАП процедура може тривати трохи довше, оскільки документи передаються до ОСЗН для обробки, – повідомляє Міноборони України.

Якщо система повідомляє, що реєстри тимчасово недоступні, повторіть запит пізніше.

У відомстві нагадують що записи про інвалідність у реєстрах мають бути чинними. Якщо строк дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. У такому разі оновлювати інформацію не потрібно — подати запит можна буде після отримання нового документа.

