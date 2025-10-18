Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов переконаний, що Україна повинна виробити свою гранд-стратегію, визначити своє місце і роль у новому світі.

Таку заяву він зробив під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

Буданов про роль України

Темою дискусії на форумі стало майбутнє України в умовах посилення нестабільності у сфері глобальної безпеки, спровоковану, зокрема, агресивною політикою РФ.

Буданов переконаний, що ключовими компонентами безпеки України майбутнього є:

перехід від ресурсно-сировинної до економіки з високою доданою вартістю;

розвиток високотехнологічного ВПК;

формування чіткої гранд-стратегії нашої держави.

Він зазначив, що гранд-стратегія України необхідна, аби ми нарешті визначили своє місце і роль у новому світі та впевнено рухались до цієї мети.

– Також переконаний, що ми як суспільство мусимо усвідомити ― “безхмарно” у найближчі роки не буде. Це не означає, що ми будемо воювати постійно, але маємо бути готовими до відсічі, зокрема збройної, у будь-який момент, – зазначив керівник розвідки.

Нещодавно Буданов висловив думку, що станом на зараз розширення російсько-української війни на країни Європи не фіксується, але надалі це цілком ймовірно.

