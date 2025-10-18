В окремих областях запроваджено аварійні відключення світла 18 жовтня – Укренерго
В окремих областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Зокрема, обмеження застосовані у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській і Полтавській областях.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.
Відключення світла в Україні 18 жовтня: де не буде електрики
Як зазначають у компанії, у Чернігівській області оператор системи розподілу (обленерго) наразі застосовує погодинні відключення електрики для побутових споживачів.
– Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі, – йдеться у повідомленні.
Водночас Харківобленерго також попереджає про застосування графіків аварійних вимкнень.
За командою Укренерго, у Дніпропетровській області запроваджені екстрені відключення світла, повідомляє ДТЕК.
Крім цього, 18 жовтня з 17:13 у Кіровоградській області ввели аварійні відключення електрики, пишуть на офіційному сайті Кіровоградобленерго.
З 17:04 на Сумщині діють графіки аварійних відключень, зокрема 1 та 2 черги споживачів знеструмлені, зазначає АТ Сумиобленерго.
Також у Полтавській області о 17:07 отримана команда на застосування графіків аварійних відключень, пише Полтаваобленерго.
В Укренерго наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитися, закликаючи українців ощадливо споживати світло.