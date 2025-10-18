В окремих областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Зокрема, обмеження застосовані у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській і Полтавській областях.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.

Відключення світла в Україні 18 жовтня: де не буде електрики

Як зазначають у компанії, у Чернігівській області оператор системи розподілу (обленерго) наразі застосовує погодинні відключення електрики для побутових споживачів.

– Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі, – йдеться у повідомленні.

Водночас Харківобленерго також попереджає про застосування графіків аварійних вимкнень.

За командою Укренерго, у Дніпропетровській області запроваджені екстрені відключення світла, повідомляє ДТЕК.

Крім цього, 18 жовтня з 17:13 у Кіровоградській області ввели аварійні відключення електрики, пишуть на офіційному сайті Кіровоградобленерго.

З 17:04 на Сумщині діють графіки аварійних відключень, зокрема 1 та 2 черги споживачів знеструмлені, зазначає АТ Сумиобленерго.

Також у Полтавській області о 17:07 отримана команда на застосування графіків аварійних відключень, пише Полтаваобленерго.

В Укренерго наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитися, закликаючи українців ощадливо споживати світло.

