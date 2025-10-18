Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1150 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також наші оборонці знищили дві ворожі бойові броньовані машини, дві реактивні системи залпового вогню, танк та понад 40 артилерійських систем.

А ще під час нічної атаки дронів на Крим 17 жовтня російська протиповітряна оборона збила власний винищувальний літак Су-30СМ.

Втрати ворога на 18 жовтня

особового складу – близько 1 129 180 (+1150) осіб,

танків – 11 267 (+1) од,

бойових броньованих машин – 23 396 (+2) од,

артилерійських систем – 33 789 (+41) од,

РСЗВ – 1522 (+2) од,

засобів ППО – 1228 од,

літаків – 428 (+1) од,

гелікоптерів – 346 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71 523 (+498) од,

крилатих ракет – 3864 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 64 672 (+131) од,

спеціальної техніки – 3980 (+2) од.

Вночі над Дніпропетровською області наші оборонці неба знищили 11 російських БпЛА. До пізньої ночі у Черкаській області працювали сили та засоби ППО: знешкодили сім російських дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 333-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

