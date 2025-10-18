Під час розмови з Володимиром Зеленським у Білому домі президент США Дональд Трамп не сказав “ні” стосовно можливостей постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk, проте і “так” від нього не прозвучало.

Обговорення постачань Tomahawk під час зустрічі Зеленського з Трампом

Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News заявив, що Трамп не відкинув і не підтвердив можливість постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

– Добре, що президент Трамп не сказав “ні”, але на сьогоднішній день не сказав і “так”, – сказав він.

Водночас Зеленський зауважив, що розраховує на продовження діалогу щодо далекобійних ракет.

– Ми використовуємо тисячі далекобійних дронів українського виробництва для ураження військових цілей. Але Росія використовує не тільки дрони іранського виробництва і їхнього власного виробництва…, але також ракети російського виробництва і далекобійні ракети північнокорейського виробництва. Це дуже складно – оперувати лише українськими дронами. Нам потрібні далекобійні Tomahawk і схожа зброя, яку мають США, щоб здійснювати комбіновані атаки, як це робить Росія, – пояснив президент України.

Зеленський додав, що українські військові, озброєні ракетами Tomahawk, є справжньою загрозою для кремлівського диктатора Володимира Путіна.

– Я думаю, що Путін боїться, що США нададуть нам ракети Tomahawk. І я думаю, що він дійсно боїться, що ми їх використаємо, – сказав він.

Нагадаємо, що 17 жовтня у Білому домі пройшла зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час брифінгу з журналістами Зеленський підтвердив, що обговорив з головою Штатів поставки ракет Tomahawk, проте сказав, що він і Трамп вирішили не порушувати це питання публічно, бо США хочуть уникнути ескалації.

