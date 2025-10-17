Президент Володимир Зеленський заявив, що першочерговим кроком до початку переговорів має стати досягнення припинення вогню. Найскладнішим питанням у будь-якому форматі перемовин залишатиметься тема територій.

Про це глава держави повідомив на брифінгу для ЗМІ за підсумками переговорів.

Тема територій – найскладніша у переговорах

– Питання територій – це дуже чутливе питання, це найскладніше питання безумовно… Я розумію, що росіяни мають іншу позицію, що вони дійсно хотіли б окупувати всю територію, нашу країну в цілому… Наша позиція полягає в тому, що давайте спочатку отримаємо припинення вогню, щоб ми могли сісти за стіл переговорів, поговорити, зрозуміти, де ми є, – сказав він.

Зеленський наголосив, що питання територій залишиться найскладнішим у будь-якому форматі перемовин, оскільки “на жаль, але стосуватиметься території України”.

Зараз дивляться

Президент також висловив переконання, що переговори про завершення війни все ж відбудуться, хоча питання територій стане одним із найважчих.

– Ми розуміємо російські пропозиції – обміну територіями.. Я не думаю, що росіяни змінили свою позицію.. Тому ніхто не може завершити все це без України. Це чутливе питання. Буде складно з цим питанням під час перемовин, але я впевнений, що перемовини у нас будуть, – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чи обговорювалося в Білому домі питання територіальних поступок.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.