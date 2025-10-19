На кінець минулої доби на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. РФ завдала одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 124 керовані авіабомби. Також ворог залучив до ударів 2734 дрони-камікадзе та здійснив 3836 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 19 жовтня 2025

Втрати ворога у війні на 19 жовтня 2025

особового складу – близько 1 130 180 (+1000) осіб,

танків – 11 268 (+1) од,

бойових броньованих машин – 23 399 (+3) од,

артилерійських систем – 33 834 (+45) од,

РСЗВ – 1524 (+2) од,

засобів ППО – 1228 од,

літаків – 428 од,

гелікоптерів – 346 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71 967 (+444) од,

крилатих ракет – 3864 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 64798 (+126) од,

спеціальної техніки – 3980 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 334-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

