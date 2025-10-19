Російські війська продовжують бойові дії на кількох напрямках – у Сумській, Харківській областях, а також на Куп’янському, Лиманському, Сіверському та Покровському напрямках.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація на Сумщині і Харківщині

17 та 18 жовтня окупанти здійснили низку атак у Сумській області. За повідомленнями російського мілблогера, пов’язаного з Північним угрупованням військ, командування РФ продовжує поширювати неправдиву інформацію про нібито повне захоплення Юнаківки (на північний схід від Сум).

Насправді українські сили утримують позиції на півдні населеного пункту. За даними блогера, російське командування формує бойові плани, спираючись на ці перебільшені дані, і вже щонайменше тричі з липня 2025 року заявляло про “контроль” над Юнаківкою.

На півночі Харківської області російські війська також продовжили наступальні дії, але без успіху.

Начальник Золочівської військової адміністрації Віктор Коваленко 18 жовтня повідомив, що окупанти за допомогою FPV-дрона атакували цивільний автомобіль, який рухався між селами Постольне та Баранівка (на північний захід від Харкова).

Внаслідок удару загинув один мирний житель, ще троє людей отримали поранення.

Росіяни нещодавно частково просунулися на Куп’янському напрямку. Один із російських мілблогерів заявив, що підрозділи РФ просунулися в межах Куп’янська, але спростував інформацію про повне захоплення міста.

Також він опублікував відео, на якому видно удари російських плануючих бомб по позиціях ЗСУ поблизу Новоосинового (на південний схід від Куп’янська).

Донецька та Луганська області

На Лиманському напрямку окупанти продовжили наступальні дії, однак не просунулися вперед.

За даними Слов’янської військової адміністрації, російська армія завдала понад 150 ударів по Слов’янську з липня 2025 року до 15 жовтня. Більшість атак здійснювали ударні безпілотники типу Герань-2.

На Сіверському напрямку ситуація залишається без змін. Офіцер української бригади, що діє на цій ділянці фронту, 17 жовтня повідомив, що російські війська атакують невеликими піхотними групами, які підтримують безпілотники та артилерія, замість використання мотоциклів. Попри активність, прогресу окупанти не мають.

Геолокаційні відео, опубліковані 17 жовтня, свідчать, що російські війська просунулися на північ від Мирнограда (на схід від Покровська).

На кадрах, оприлюднених 18 жовтня, видно, як українські сили атакують позиції противника на південь від Леонтовичів. За оцінками ISW, це була операція інфільтрації.

18 жовтня 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ України повідомив, що на південь від Покровська російські війська мають кількісну перевагу в живій силі, але не контролюють район повністю.

Українські підрозділи продовжують контратаки та знищують диверсійно-розвідувальні групи РФ, які намагаються прорватися до міста.

