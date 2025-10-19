У ніч на 19 жовтня (з 19:00 18 жовтня) російський ворог атакував Україну 62 ударними дронами типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Близько 40 дронів – Шахеди.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну 19 жовтня

Так, окупанти запускали свої дрони з напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито та подавлено 40 ворожих безпілотників на півночі та сході країни. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

На жаль, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на семи локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, попередили в Повітряних силах.

Вночі російські дрони атакувала Шахтарськ на Дніпропетровщині. Вибухами пошкодило три житлові п’ятиповерхівки, загорілися вісім квартир, загальною площею понад 350 кв.м. Вогонь також знищив легкові автівки. Постраждало 10 людей.

Над областю сили ППО збили чотири ворожі дрони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 334-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

