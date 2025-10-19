Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 19 жовтня: ЗСУ знищили 1000 окупантів та 51 одиницю важкої техніки
Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1000 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Також наші оборонці знищили чимало ворожої техніки, зокрема: 45 артилерійських систем та три бойові броньовані машини.
Втрати ворога у війні на 19 жовтня 2025
- особового складу – близько 1 130 180 (+1000) осіб,
- танків – 11 268 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 399 (+3) од,
- артилерійських систем – 33 834 (+45) од,
- РСЗВ – 1524 (+2) од,
- засобів ППО – 1228 од,
- літаків – 428 од,
- гелікоптерів – 346 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71 967 (+444) од,
- крилатих ракет – 3864 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 64798 (+126) од,
- спеціальної техніки – 3980 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 334-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
