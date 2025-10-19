Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 1000 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також наші оборонці знищили чимало ворожої техніки, зокрема: 45 артилерійських систем та три бойові броньовані машини.

Втрати ворога у війні на 19 жовтня 2025

особового складу – близько 1 130 180 (+1000) осіб,

танків – 11 268 (+1) од,

бойових броньованих машин – 23 399 (+3) од,

артилерійських систем – 33 834 (+45) од,

РСЗВ – 1524 (+2) од,

засобів ППО – 1228 од,

літаків – 428 од,

гелікоптерів – 346 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71 967 (+444) од,

крилатих ракет – 3864 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 64798 (+126) од,

спеціальної техніки – 3980 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 334-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

