Президент Володимир Зеленський обговорив із головнокомандувачем Олександром Сирським далекобійність українського озброєння.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський заявив про нарощування далекобійності

– Ми говорили з головкомом Олександром Сирським, у тому числі щодо нашої далекобійності. Є збільшення і по відстані, і по влучності наших далекобійних санкцій проти Росії, – розповів президент.

Він нагадав, що “кожні день-два є ураження російської нафтопереробки”. Зеленський зазначив, що “це працює на повернення Росії до реальності”.

Президент розповів про доповіді військових та Служби безпеки України.

– Ситуація на фронті, зокрема Покровський напрямок, сусідні райони, також Куп’янськ, прикордоння Харківщини та Сумщини, Запорізька область. Ми тримаємо ситуацію, я вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість. Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар, – наголосив глава держави.

Він відзначив результати військових із 13 бригади оперативного призначення Національної гвардії та 92 окремої штурмової бригади.

Вони обидві нищать ворога на Купʼянському напрямку.

– Також саме там є результати у 127 окремої важкої механізованої бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України та Військової служби правопорядку. Дякую всім вам, воїни, – зазначив президент.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтвердив удари по двох підприємствах паливно-енергетичного комплексу Росії – Новокуйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області РФ та Оренбурзького газопереробного заводу.

Вибухи на російських підприємствах пролунали уночі 19 жовтня.

