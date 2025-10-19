Президент Володимир Зеленський доручив дипломатам найближчим часом провести зустріч Коаліції охочих.

Зеленський доручив дипломатам провести зустріч Коаліції охочих

Голова нашої держави Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив про підготовку зустрічі Коаліції охочих, зазначивши, що у Європі потрібні спільні сильні позиції.

– І ще одне. Доручив нашим дипломатам – і вже про це говорив із багатьма лідерами – готувати найближчим часом зустріч Коаліції охочих. Нам у Європі потрібні спільні сильні позиції. І це буде. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною! – додав він.

Він повідомив, що наразі з партнерами у Європі йде робота, щоб розширити програму PURL і збільшувати закупівлі американської зброї. Зокрема, це ППО та деякі засоби нашої далекобійності.

Нагадаємо, що у суботу, 18 жовтня, Зеленський провів телефонну розмову з основними представниками Коаліції охочих, зокрема з лідерами Фінляндії, Норвегії, Великої Британії, Італії.

– Я мав спільну телефонну розмову з групою лідерів європейських країн, з основними представниками коаліції Охочих. Також з Урсулою фон дер Ляйен, президентом Фінляндії Александром Стуббом, також приймав участь, і прем’єр-міністр Норвегії, і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

І також я хотів би подякувати прем’єр-міністру Італії, вона також була, а також генеральному секретарю НАТО долучився до розмови, і прем’єр-міністру Польщі, – сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Президент України зазначив, що обговорив із своїми європейськими колегами питання гарантій безпеки, ППО, а також програму PURL.

