Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 168 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних ударів чотирма ракетами та 74 авіаційних ударів, скинувши 165 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 894 обстріли та залучив для ураження 5482 дрони-камікадзе.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

РФ вдарила по шахті ДТЕК

19 жовтня росіяни атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. У той момент під землею перебувало 192 шахтарі. Всіх вдалося підняти на поверхню. Ніхто з робітників не постраждав.

Зараз дивляться

Це вже четверта масштабна атака Росії на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці, повідомив ДТЕК.

РФ атакувала енергооб’єкт на Чернігівщині

19 жовтня РФ атакувала енергооб’єкт на території Корюківського району Чернігівської області. Пошкодження значні. Без електропостачання залишилося майже 55 тис. абонентів.

Вночі 20 жовтня в Чернігівобленерго повідомили, що станом на 01:33, щонайменше 2700 споживачів залишилися без електрики.

Вибухи в Південному на Одещині

Серія вибухів у Південному Одеського району пролунала опівночі 20 жовтня. Повітряні сили попереджали про групу ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Згодом додалася ще й балістична загроза.

У Херсоні не ходять тролейбуси

Через вечірні ворожі обстріли Херсона пошкоджено контактну мережу. 20 жовтня фахівці КП Херсонелектротранс почнуть ремонтувати одразу, як обстежать місця пошкоджень.

Про відновлення руху електротранспорту міська влада повідомить додатково.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.