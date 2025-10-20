Зараз у Полтаві досить прохолодно, і саме тому всіх жителів міста цікавить, коли увімкнуть опалення. Саме цьому питанню було присвячене засідання міськвиконкому Полтавської міської ради, яке відбулося 16 жовтня.

Про що говорили на засіданні та коли початок опалювального сезону у Полтаві, читайте в нашому матеріалі.

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Полтаві 2025/26

Датою початку опалювального сезону у Полтаві цьогоріч стало 17 жовтня, але не всюди. Подали опалення у Полтаві 2025 у дитячих садках, дошкільних підрозділах та лікарнях. При цьому школи поки що не підключатимуть до опалення. Таке рішення ухвалили на засіданні Полтавського міськвиконкому.

Директорка департаменту освіти міськради Жанна Каплоух повідомила, що нинішня температура в дитячих закладах досить низька: у групових кімнатах – від 13 до 17°C, у спальних – від 10 до 17°C. Середня температура не перевищує 17°C.

У школах ситуація трохи краща через менші приміщення та більшу кількість дітей. Вона зазначила, що учнів можна тимчасово перевести на дистанційне навчання, а ось для дошкільних закладів опалення критично необхідне, адже батьки повинні працювати.

Директор департаменту охорони здоров’я міськради Сергій Котов уточнив, що три лікарні мають власні котельні і не залежать від Полтаватеплоенерго (2, 3 та 4 лікарні). Натомість тепло від підприємства отримуватимуть 1 МКЛ та дитяча міська лікарня.

Коли увімкнуть опалення у Полтаві у багатоквартирних будинках

В. о. генерального директора Полтаватеплоенерго Олег Мізік повідомив, що опалення для житлових будинків полтавців найімовірніше увімкнуть 1 листопада. Він пояснив, що запуск тепла для всіх садків і населення до початку листопада призведе до значних фінансових втрат підприємства – близько 64 млн грн за два тижні.

Питання ввімкнення опалення регулюється постановою Кабінету міністрів №830. Відповідно до цієї постанови, опалення вмикається за умови, якщо середньодобова температура навколишнього середовища протягом трьох днів не перевищує 8°C.

Цього року в багатьох громадах намагаються відкласти початок опалювального сезону через постійні удари Росії по енергетичних об’єктах України. Таке рішення вже ухвалили в Умані, а також відтерміновують початок опалювального сезону у Львові.

