У понеділок, 20 жовтня, Росія вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК у Дніпропетровській області. Наразі триває ліквідація наслідків, обійшлося без постраждалих.

Атака на фабрику ДТЕК на Дніпропетровщині 20 жовтня

Російські окупанти атакували збагачувальну фабрику сьогодні вранці. Це вже шостий масштабний удар ворога по вугільних підприємствах ДТЕК за останні два місяці.

– Зранку ворог вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК в Дніпропетровській області. Триває ліквідація наслідків атаки. Наші колеги не постраждали, – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Зазначимо, що перед стартом опалювального сезону Росія систематично атакує українську енергетику. У неділю, 19 жовтня, ворог вдарив по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині.

Зараз дивляться

Під час атаки під землею перебувало 192 співробітники шахти. Всіх шахтарів ДТЕК вдалося підняти на поверхню. Ніхто з робітників не постраждав.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.