У ЗСУ створили Угруповання Об’єднаних сил під керівництвом генерал-майора Михайла Драпатого.

Про це йдеться у повідомленні Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ.

Створення Угруповання Об’єднаних сил

Так, Угрупованням Об’єднаних сил майже у повному складі керуватиме командування Обʼєднаних сил (КОС) під керівництвом генерал-майора Михайла Драпатого, який раніше керував ОСУВ Хортиця та ОСУВ Дніпро.

Зараз дивляться

Зона відповідальності Угруповання Об’єднаних сил охоплює Харківську область та безпосередньо прилеглі території, а також підрозділи й корпуси, якими раніше опікувалося угруповання військ Північ, що входило до складу ОСУВ Дніпро.

Що відомо про Михайла Драпатого

Михайло Драпатий у 2024 році очолював ОТУ Харків під час наступу окупантів на Харківщині та загрози Вовчанську.

1 червня 2025 року Росія вдарила по навчальному центру Сухопутних військ, унаслідок чого загинули 12 осіб, ще понад 60 дістали поранення. Тоді командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав у відставку, взявши на себе відповідальність.

Президент України Володимир Зеленський прийняв відставку, проте призначив Михайла Драпатого командувачем Об’єднаних сил.

Фото: 45 ОАБр/Угруповання Об’єднаних сил

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.