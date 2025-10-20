Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається відбудовувати Донбас, навіть якби отримав його повністю.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами.

Навіщо Путіну Донбас: пояснення Володимира Зеленського

Президент Зеленський заявив, що Україна не змінить свого рішення щодо передання Донецької та Луганської областей Росії, а також пояснив, навіщо очільник Кремля вимагає від Києва такого рішення.

– Для чого Путіну потрібні адміністративні межі Донбасу? Та йому все одно на той Донбас. Нічого він там будувати не буде. Почне дуже гучно, покаже маркетинг, приїдуть трактори і потім кинуть все це, – прогнозує Володимир Зеленський.

Він додав, що спершу диктатор може вкласти в ці території якісь гроші, але закінчиться все тим самим, що було й з Кримським півостровом.

– Крим став перлиною? І там немає ніяких бойових дій? Ні, не став. Це говорить про ставлення. Я вважаю, у нього складна історія, тому що він хоче показати, що він виграв війну, і йому для цього потрібні адміністративні межі Донбасу, – наголосив Зеленський.

Водночас він зауважив, що через кілька років російський президент може знову піти воювати проти України – уже з тих територій, які йому віддали б.

Володимир Зеленський нагадав, що Росія живе в системі, що постійно повертається до війни, тож Україна потребує гарантій безпеки та справедливого завершення війни.

Він звернув увагу на те, що думка росіян є стабільною, як і думка українців, водночас представники США намагаються зрозуміти, де ці думки можуть перетинатися.

Зеленський про заяви ЗМІ щодо тиску на нього в США

Також український президент прокоментував інформацію про те, що спецпредставник Дональда Трампа на Близькому Сході Стівен Віткофф, який за дорученням президента США часто буває у Москві, нібито здійснював тиск на представників України під час їхніх останніх відвідин столиці США.

Так, за словами Зеленського, Віткофф просто доніс позицію РФ, та це не означає, що він сам із нею згоден.

– Я йому чітко сказав, що є деяке оманливе враження. Історія в тому, що росіяни кажуть, що вони провели начебто референдум серед російських людей на Донбасі і вони начебто хочуть в Росію.

Але спочатку була окупація, а потім вже щось відбувалося безконтрольне і очевидно незаконне, що назвали референдумом, – звернув увагу президент.

Він пояснив, що між початком окупації і так званим референдумом пройшло 10 років, тож ці результати є нерепрезентативними.

– Пан Віткофф каже, що воно внесено в Конституцію. Тому я пояснив пану Віткоффу ще раз, що якщо завтра Путін буде ще щось вносити, після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області РФ, вони будуть виходити з цих територій? – наголосив Володимир Зеленський.

Він резюмував, що така модель не працює і працювати не може.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп сказав журналістам, що під час нещодавніх переговорів у Вашингтоні він сам нібито не пропонував президенту Володимиру Зеленському віддавати Росії всю Донеччину.

