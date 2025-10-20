Втрати ворога на 20 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 890 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 335-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,131 млн.

Втрати ворога на 20 жовтня 2025 року

особового складу – близько 1 131 070 (+890);

танків – 11 270 (+2);

бойових броньованих машин – 23 399;

артилерійських систем – 33 879 (+45);

реактивних систем залпового вогню – 1 524;

засобів протиповітряної оборони – 1 229 (+1);

літаків – 428;

гелікоптерів – 346;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 72 365 (+398);

крилатих ракет – 3 864;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 64 892 (+94);

спеціальної техніки – 3 980.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 335-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

