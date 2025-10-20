Тетяна Забожко, випускова редакторка
Втрати ворога на 20 жовтня: знищено ще 890 окупантів та 45 артсистем
Втрати ворога на 20 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 890 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 335-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,131 млн.
Втрати ворога на 20 жовтня 2025 року
- особового складу – близько 1 131 070 (+890);
- танків – 11 270 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 399;
- артилерійських систем – 33 879 (+45);
- реактивних систем залпового вогню – 1 524;
- засобів протиповітряної оборони – 1 229 (+1);
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 72 365 (+398);
- крилатих ракет – 3 864;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 64 892 (+94);
- спеціальної техніки – 3 980.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 335-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
