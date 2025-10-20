Втрати ворога на 20 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 890 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 335-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,131 млн.

Втрати ворога на 20 жовтня 2025 року

  • особового складу – близько 1 131 070 (+890);
  • танків – 11 270 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 399;
  • артилерійських систем – 33 879 (+45);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 524;
  • засобів протиповітряної оборони – 1 229 (+1);
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 346;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 72 365 (+398);
  • крилатих ракет – 3 864;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 64 892 (+94);
  • спеціальної техніки – 3 980.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 335-ту добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ

