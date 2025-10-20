Президент Володимир Зеленський домовився про зустріч з очільником Франції Еммануелем Макроном.

Про це йдеться у заяві, опублікованій 20 жовтня на каналі українського лідера в Telegram.

Зустріч Зеленського з Макроном: що відомо

Зазначається, що очільники України та Франції збираються зустрітись “найближчим часом”.

– Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне – повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на Росію. Тиск на того, хто почав війну, – це ключ до розвʼязки, – зауважив Володимир Зеленський.

Він додав, що поговорив з французьким колегою про всі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні контакти з партнерами.

Володимир Зеленський подякував Еммануелю Макрону за підтримку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не пропонував президентові України Володимиру Зеленському віддати Росії весь Донбас під час нещодавніх переговорів у Вашингтоні, однак зауважив, що пропонує “розрізати” його по лінії зіткнення і припинити бойові дії на цьому.

Також Дональд Трамп збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним в Угорщині, дата цих переговорів поки що невідома.

