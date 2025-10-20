Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили ситуацію в енергетиці, газовій сфері та далекобійні відповіді на російські атаки.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський провів Ставку головнокомандувача: про що говорили

– Провів Ставку. Більшість питань – щодо енергетики. Передусім ситуація в областях і громадах, зрозумілі складнощі на прикордонних та прифронтових територіях. Що ближче позиції російської армії, то більш значущі виклики, – зазначив він.

За словами президента, готується повний спектр відповідей на російську агресію. Масштабуються далекобійні відповіді на ворожі атаки проти української інфраструктури.

На Ставці заслухали відповіді щодо відновлення в громадах після ударів. Було визначено параметри резервів, зокрема, резервів обладнання.

– Є конкретні напрями спілкування з партнерами у Європі, які можуть підтримати необхідною номенклатурою енергетичного обладнання. МЗС України має проявити більше активності, – розповів Зеленський.

Ситуація в газовій сфері

На засіданні також мова йшла про ситуацію в газовій сфері, а саме про накопичення газу на опалювальний сезон та проведення ремонтних робіт.

Президент подякував усім газовим компаніям, які працюють на користь України у складних умовах.

– Чітко визначені джерела фінансування закупівлі необхідного обсягу газу, і значну частину генерації фінансів уже забезпечили. Триває ця робота, – сказав глава держави.

Захист об’єктів енергетики

Зеленський заслухав доповідь про прикриття об’єктів енергетики від російських ударів з повітря.

– Визначились із забезпеченням додаткових гелікоптерів і загалом зі зміцненням бойової авіації, – додав президент.

Він доручив оперативно підготувати усі документи, що необхідні для угод зі США про закупівлю систем ППО.

