У Чернігівській області енергетики через безперервний терор російських дронів не мають змоги розпочати відновлювальні роботи.

На Чернігівщині енергетики через обстріли не можуть розпочати роботи з відновлення

У заяві Міністерства енергетики України йдеться, що аварійні бригади енергетиків на Чернігівщині не мають можливості розпочати роботи з відновлення електропостачання через постійні атаки російських дронів.

– Росіяни навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які безперервно кружляють над пошкодженими об’єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт та свідомо затягуючи гуманітарну кризу, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні РФ вдарила по цивільній енергетичній інфраструктурі на Чернігівщині. Місто Чернігів та вся північна частина області повністю знеструмлені. Десятки тисяч українських родин залишилися без світла.

– Ремонтні бригади перебувають у повній готовності, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Проте ворог цілеспрямовано цьому перешкоджає. Це є свідомий акт тероризму. В районі уражених енергетичних об’єктів немає жодних військових цілей. Росія цілеспрямовано б’є по інфраструктурі, від якої залежить життя звичайних людей, – повідомляє Міненерго.

У відомстві наголошують, що на тлі цих варварських дій заяви керівництва РФ щодо того, що їхні цілі – виключно військові, виглядають особливо брехливо.

– Удар по енергосистемі Чернігівщини, який залишив сотні тисяч людей без світла, – це прямий доказ того, що справжня мета Росії – геноцид українського народу. Фіксуємо кожен злочин російських терористів, працюємо з міжнародними партнерами, щоб посилити захист нашого неба та притягнути російських терористів до відповідальності за воєнні злочини, – зазначає Міненерго.

Наголошується, що енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб відновити електропостачання в найкоротші терміни.

