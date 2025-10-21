Україна потребує передбачуваності з боку Євросоюзу у відповідь на проєвропейські реформи і вважає, що є простір для руху навіть зараз, коли є вето прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

Україна просить ЄС розпочати неофіційний процес попри вето Угорщини

Очільник урядового офісу з координації європейської інтеграції Олександр Ільков у виступі на Accession Exchange Forum у Києві повідомив, що Україна продовжує технічну підготовку до переговорів попри те, що Угорщина блокує юридичне рішення про їх початок. За його словами, до кінця року Україна буде абсолютно готова до відкриття усіх шести кластерів. Також він нагадав, що робота щодо кластерів 1, 2 та 6 вже завершена.

– Ми наближаємося до моменту, де передбачуваність наших партнерів – абсолютно необхідна. Ми не просимо про поступки. Наш запит – передбачуваність. Нам потрібна дорожня карта, де певний досягнутий прогрес призводить до певних рішень, – пояснив він.

Олександр Ільков додав, що уряд налаштований продовжувати рух до вступу попри наявну перепону, якою є угорське вето. Для цього він пропонує запровадити новий елемент вступного процесу, який зближатиме Україну та ЄС ще до офіційного відкриття переговорів – формат неофіційних консультацій, у яких Україна та Євросоюз можуть просуватися шляхом переговорів.

– Ми розуміємо, що консультації лишаються неформальними і не можуть замінити переговорні процедури, – наголосив він.

Варто зазначити, що донедавна у Києві виступали проти “неофіційних” треків у рамках розширення, наполягаючи на офіційному відкритті кластерів. Останнім часом звучать сигнали про те, що Україна готова розглядати і неформальний шлях.

Нагадаємо, раніше Politico писало, що Європейський Союз розглядає новий формат участі у блоці для того, щоб зробити лідера Угорщини Віктора Орбана більш схильним до вступу туди України. Йдеться, зокрема, про участь у союзі без права вето.

