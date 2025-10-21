Втрати ворога на 21 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 130 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 336-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 132 200 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 21 жовтня 2025

особового складу – близько 1 132 200 (+1 130) осіб;

танків – 11 278 (+8);

бойових броньованих машин – 23 436 (+37);

артилерійських систем – 33 902 (+23);

РСЗВ – 1 524;

засобів ППО – 1 229;

літаків – 428;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 72 600 (+235);

крилатих ракет – 3 864;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 65 026 (+134);

спеціальної техніки – 3 980.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 336-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

