Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.
Втрати ворога на 21 жовтня: знищено 1 130 окупантів, вісім танків і 23 артсистеми
Втрати ворога на 21 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 130 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 336-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 132 200 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 21 жовтня 2025
- особового складу – близько 1 132 200 (+1 130) осіб;
- танків – 11 278 (+8);
- бойових броньованих машин – 23 436 (+37);
- артилерійських систем – 33 902 (+23);
- РСЗВ – 1 524;
- засобів ППО – 1 229;
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 72 600 (+235);
- крилатих ракет – 3 864;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65 026 (+134);
- спеціальної техніки – 3 980.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 336-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
