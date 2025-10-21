Втрати ворога на 21 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 130 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 336-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 132 200 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 21 жовтня 2025

  • особового складу – близько 1 132 200 (+1 130) осіб;
  • танків – 11 278 (+8);
  • бойових броньованих машин – 23 436 (+37);
  • артилерійських систем – 33 902 (+23);
  • РСЗВ – 1 524;
  • засобів ППО – 1 229;
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 346;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 72 600 (+235);
  • крилатих ракет – 3 864;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 65 026 (+134);
  • спеціальної техніки – 3 980.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 336-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

