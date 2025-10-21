Інформація про нібито “просування” військ РФ біля Херсона є неправдивою, повідомили у ЦПД.

Прориву біля Херсона російських ДРГ немає

Ворожі Telegram-канали поширюють повідомлення про “висадку” та “прорив” російських ДРГ у напрямку населених пунктів Антонівка та Садове на Херсонщині.

– Насправді ця інформація не відповідає дійсності. У 34-й окремій бригаді берегової оборони морської піхоти повідомили, що Антонівка, Садове та річка Дніпро перебувають під повним контролем українських військ, – інформує Центр протидії дизінформації.

Зазначається, що будь-які спроби ворога переправитися через річку оперативно зупиняються — противник не має жодних тактичних або стратегічних успіхів.

– Такі фейки поширюються з метою створення паніки серед місцевого населення та введення людей в оману, – наголошують у ЦПД.

Нагадаємо, що раніше ЦПД спростовував заяву гауляйтера тимчасово окупованої частини Херсонщини Володимира Сальдо про те, що нібито “звільнення Херсона” російськими військами “вже почалося”.

