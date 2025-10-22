Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.
Карта бойових дій на 22 жовтня 2025 – ситуація на фронті
Від початку минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.
Російські загарбники завдали два ракетних та 39 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 85 керованих авіаційних бомб.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 1 960 дронів-камікадзе та здійснили 3 049 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Зараз дивляться
Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025
Втрати ворога на 22 жовтня 2025
- особового складу – близько 1 133 250 (+1 050) осіб;
- танків – 11 280 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 447 (+11);
- артилерійських систем – 33 914 (+12);
- РСЗВ – 1 524;
- засобів ППО – 1 229;
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 72 760 (+160);
- крилатих ракет – 3 864;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65 122 (+96);
- спеціальної техніки – 3 981 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 337-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.