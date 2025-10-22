Від початку минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали два ракетних та 39 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 85 керованих авіаційних бомб.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 1 960 дронів-камікадзе та здійснили 3 049 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 22 жовтня 2025

Втрати ворога на 22 жовтня 2025

особового складу – близько 1 133 250 (+1 050) осіб;

танків – 11 280 (+2);

бойових броньованих машин – 23 447 (+11);

артилерійських систем – 33 914 (+12);

РСЗВ – 1 524;

засобів ППО – 1 229;

літаків – 428;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 72 760 (+160);

крилатих ракет – 3 864;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 65 122 (+96);

спеціальної техніки – 3 981 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 337-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

