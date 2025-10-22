Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова розповіла, як провела ніч під час масованої російської атаки на Київ 22 жовтня.

Посол ЄС про атаку РФ на Київ

Ніч з 21 на 22 жовтня Матернова назвала “ніччю жахів” і “неймовірно гучною”. Під час ворожого обстрілу посол ховалася у ванній кімнаті готелю. Матернова каже, що сирени лунали без упину, а через вибухи тряслися стіни.

– Цю ніч я провела на підлозі у ванній кімнаті готелю, яка перетворилася на укриття. Сирени вили без упину. Вибухи трясли стіни. Довелося пропустити ранкове заняття з пілатесу, бо моєму тренеру було надто небезпечно приходити на роботу. І я думала тільки про одне: досить. Досить цієї війни. Вона триває занадто довго і забирає занадто багато сил, – написала Матернова.

Посол ЄС наголосила, що з кожним днем війни кількість жертв зростає, а зустрічі і переговори, які плануються за межами країни, здаються нескінченними.

– Я розумію Україну, бо переживаю цю війну разом з нею. Я чую вибухи. Я бачу горе. Я відчуваю виснаження. І все ж я бачу мужність. Я бачу силу. Після майже чотирьох років Україна продовжує боротися, – зазначила дипломатка.

Матернова запевнила, що Європейський Союз залишається надійним союзником, який розуміє всю серйозність моменту, не відвертається та шукає всі можливі способи допомогти Україні вистояти і досягти справедливого миру.

У ніч на 22 жовтня Росія випустила по Україні 28 ракет та 405 дронів різних типів. Основний напрямок ворожих ударів – Київщина.

Також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 349 повітряних цілей, зокрема 333 БпЛА і 16 ракет.

