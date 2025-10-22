Нічна атака на Україну: сили ППО збили 333 ворожих дрони та 16 ракет
У ніч на 22 жовтня (з 19:00 21 жовтня) російський ворог завдав комбінованого удару по Україні, випустивши 28 ракет та 405 дронів різних типів. Гатили окупанти по критичній інфраструктурі України.
Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.
Комбінована атака на Україну 22 жовтня
За даними Повітряних сил, із 28 ракет ворог запустив 15 балістичних.
405 БпЛА різних типів окупанти запускали з Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також мису Чауда в окупованому Криму. Близько 250 одиниць – ударні Шахеди.
Також росіяни атакували Україну:
- 11 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська області та ТОТ Донецької області);
- 9 крилатими ракетами Іскандер-К (райони пусків: Курська, Воронезька області та ТОТ АР Крим);
- 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 Кинджал із повітряного простору Ростовської області;
- 4 керованими авіаракетами Х-59/69 (район пусків: ТОТ Запорізької області).
Основний напрямок російських ударів – Київщина. Також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина.
Станом на 12:30, протиповітряною обороною збито та придушено 349 повітряних цілей:
- 333 БпЛА;
- 8 крилатих ракет Іскандер-К;
- 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях та падіння уламків на 19 локаціях. Крім того, 17 БпЛА не досягли цілей – локаційно втрачені.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.
Військові попереджають, що в повітряному просторі України перебувають декілька ворожих дронів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 337-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.