У ніч на 22 жовтня (з 19:00 21 жовтня) російський ворог завдав комбінованого удару по Україні, випустивши 28 ракет та 405 дронів різних типів. Гатили окупанти по критичній інфраструктурі України.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Комбінована атака на Україну 22 жовтня

За даними Повітряних сил, із 28 ракет ворог запустив 15 балістичних.

Зараз дивляться

405 БпЛА різних типів окупанти запускали з Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також мису Чауда в окупованому Криму. Близько 250 одиниць – ударні Шахеди.

Також росіяни атакували Україну:

11 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська області та ТОТ Донецької області);

9 крилатими ракетами Іскандер-К (райони пусків: Курська, Воронезька області та ТОТ АР Крим);

4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 Кинджал із повітряного простору Ростовської області;

4 керованими авіаракетами Х-59/69 (район пусків: ТОТ Запорізької області).

Основний напрямок російських ударів – Київщина. Також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина.

Станом на 12:30, протиповітряною обороною збито та придушено 349 повітряних цілей:

333 БпЛА;

8 крилатих ракет Іскандер-К;

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях та падіння уламків на 19 локаціях. Крім того, 17 БпЛА не досягли цілей – локаційно втрачені.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України перебувають декілька ворожих дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 337-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.