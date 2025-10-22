У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Це стало наслідком масованої ракетно-дронової атаки РФ по енергетичній інфраструктурі вночі 22 жовтня, повідомили в Міненерго.

Екстрені відключення у столиці та регіонах

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація, і запевняють, що роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Раніше за командою Укренерго ввели екстрені відключення у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

У Міненерго зазначають, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Українців закликають раціонально використовувати електроенергію, адже це допомагає знизити навантаження на систему та пришвидшує відновлення.

Масована атака по енергосистемі 22 жовтня

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що російські війська завдали комбінованого удару по енергетичних об’єктах по всій країні. Після уточнення масштабів пошкоджень енергетики продовжать відновлювальні роботи.

Споживачам рекомендують стежити за оновленнями на сторінках обленерго свого регіону, де будуть публікуватися графіки відключень та зміни в режимах роботи мереж.