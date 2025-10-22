У кількох областях України сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень замість аварійних.

Таке рішення прийняли через пошкодження енергетичної інфраструктури після масованої атаки РФ у ніч проти 22 жовтня.

Про це повідомляють Укренерго, Кіровоградобленерго, Сумиобленерго, Черкасиобленерго, ДТЕК, Харківобленерго та Полтаваобленерго.

Графіки погодинних відключень по областях

В Укренерго повідомили, що для підключення довготривало знеструмлених споживачів у низці регіонів замість аварійних введено графіки погодинних відключень.

Дізнатися час і тривалість відключень за вашою адресою можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу у вашому регіоні.

У Черкаській області 22 жовтня з 13:30 до 15:30 застосовуватимуться графіки погодинних відключень (ГПВ):

черга 1.І: 13:30–15:30;

черга 1.ІІ: 13:30–15:30.

Графіки аварійних відключень наразі скасовано.

У Сумській області з 16:30 у Сумській області почнуть діяти графіки погодинних відключень у дві черги.

Тимчасове посилення обмежень пов’язане з пошкодженням енергооб’єктів унаслідок масованої ракетно-дронової атаки.

У Кіровоградській області з 13:00 у Кропивницькому та Олександрійському районах застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії:

черга 1.1: 13:00–15:00, 19:00–21:00;

черга 1.2: 13:00–15:00, 19:00–21:00;

черга 2.1: 13:00–15:00, 19:00–21:00;

черга 2.2: 13:00–15:00, 19:00–21:00;

черга 3.1: 15:00–17:00, 21:00–23:00;

черга 3.2: 15:00–17:00, 21:00–23:00;

черга 4.1: 15:00–17:00, 21:00–23:00;

черга 4.2: 15:00–17:00, 21:00–23:00;

черга 5.1: 17:00–19:00, 23:00–24:00;

черга 5.2: 17:00–19:00, 23:00–24:00;

черга 6.1: 17:00–19:00, 23:00–24:00;

черга 6.2: 17:00–19:00, 23:00–24:00.

У Кіровоградобленерго зазначають, що обмеження впроваджуються задля економії електроенергії та стабілізації споживання.

На Київщині 22 жовтня застосовуються стабілізаційні відключення для шести черг споживачів, зокрема:

черги 1.1, 1.2, 2.1 — світло відсутнє з 13:00 до 15:30 та з 22:30 до 00:00;

черги 3.1, 3.2, 4.1 — з 15:30 до 19:00;

черги 5.1, 5.2, 6.1 — з 19:00 до 22:30;

черги 4.2 та 6.2 — світло є протягом усього дня.

Енергетики нагадують, що графіки можуть змінюватися залежно від навантаження на енергосистему.

На Дніпропетровщині за командою Укренерго перейшли з екстрених відключень до графіків стабілізаційних.

У ДТЕК Дніпровські електромережі оприлюднили оновлений графік погодинних відключень:

черга 1.1: 12:00–14:00, 18:00–20:00;

черга 1.2: 12:00–14:00, 18:00–20:00;

черга 2.1: 14:00–16:00, 20:00–22:00;

черга 2.2: 14:00–16:00, 20:00–22:00;

черга 3.1: 16:00–18:00, 22:00–00:00;

черга 3.2: 16:00–18:00, 22:00–00:00.

Енергетики зазначають, що відключення триватимуть по дві години для кожної черги, з можливими змінами у випадку зростання навантаження.

Жителів області просять економити електроенергію у пікові години — з 18:00 до 22:00.

У Харківській області також застосовані графіки погодинних відключень. Наразі у регіоні діє 2,5 черги відключень.

Перелік адрес, які підпадають під ГПВ, та детальний графік доступні у файлах на офіційних ресурсах Харківобленерго.

Через складну ситуацію в енергосистемі, з 18:30 до 23:59 у Полтавській області запроваджені графіки погодинних відключень у межах 2,5 черг.

Енергетики зазначають, що такий режим дозволяє збалансувати споживання електроенергії після пошкоджень енергооб’єктів унаслідок останніх атак.

Нагадаємо, що в частині областей України досі діють аварійні відключення, спричинені наслідками російських атак.

