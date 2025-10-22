Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Втрати ворога на 22 жовтня: знищено 1 050 окупантів, два танки й 12 артсистем
Втрати ворога на 22 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 050 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 337-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 133 250 убитими й пораненими.
- особового складу – близько 1 133 250 (+1 050) осіб;
- танків – 11 280 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 447 (+11);
- артилерійських систем – 33 914 (+12);
- РСЗВ – 1 524;
- засобів ППО – 1 229;
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 72 760 (+160);
- крилатих ракет – 3 864;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65 122 (+96);
- спеціальної техніки – 3 981 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 337-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
