Втрати ворога на 22 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 050 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 337-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 133 250 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 22 жовтня 2025

  • особового складу – близько 1 133 250 (+1 050) осіб;
  • танків – 11 280 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 447 (+11);
  • артилерійських систем – 33 914 (+12);
  • РСЗВ – 1 524;
  • засобів ППО – 1 229;
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 346;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 72 760 (+160);
  • крилатих ракет – 3 864;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 65 122 (+96);
  • спеціальної техніки – 3 981 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 337-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Війна в Україні

