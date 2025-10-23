Президент України Володимир Зеленський вважає, що рішення щодо передання Україні далекобійних ракет Tomahawk можна порівняти із санкціями США проти найбільших нафтових компаній РФ Роснефті та Лукойла.

Про це він сказав під час візиту на саміт лідерів ЄС у Брюсселі у четвер, 23 жовтня.

Що сказав Зеленський про Tomahawk

Володимир Зеленський наголосив, що можливе рішення про передання Україні ракет Tomahawk є дуже чутливим.

– Але це як із санкціями – раніше в це було важко повірити, а зараз ми маємо рішення щодо енергетики. Зараз ми маємо те ж саме з далекобійними – я думаю, що колись щодо них (ракет Tomahawk, – Ред.) буде рішення, – пояснив свою думку український лідер.

Він додав, що все залежить лише від американської сторони.

Нагадаємо, президент Зеленський приїхав на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, зокрема, для обговорення плану щодо передовсім Україні заморожених активів РФ.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що “проблемою” з переданням Україні ракет Tomahawk є те, що для їхнього освоєння українськими військовими потрібно від 6 до 12 місяців.

– Проблемою з Tomahawk є те – і багато людей не знають про це – що знадобиться щонайменше шість місяців, а зазвичай рік, щоби навчитися ними користуватися. Вони дуже складні, – сказав глава Білого дому.

