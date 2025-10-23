Кабінет міністрів затвердив рішення про виділення 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону для населення.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

На імпорт газу виділили 8,4 млрд грн

– Це рішення — частина підготовки до зими в умовах обстрілів. Більше газу Україні потрібно для стабільного проходження опалювального періоду. Адже через масовані російські удари по газовій інфраструктурі ми тимчасово втратили власний видобуток, – зазначила Свириденко.

За словами очільниці уряду, закупівля додаткового енергоресурсу дозволить підвищити надійність постачання газу і тепла в українські домівки в умовах російського енергетичного терору.

Зараз дивляться

Свириденко додала, що уряд спільно з Нафтогазом роблять усе необхідне, щоб гарантувати стабільне проходження опалювального сезону в Україні.

Раніше у Міненергетики заявляли, що Росія почала завдавати ударів по конкретних об’єктах газопередачі, які забезпечують газом українські міста. Це є частиною зміни тактики російських військ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.