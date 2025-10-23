Кабмін виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу перед опалювальним сезоном
Кабінет міністрів затвердив рішення про виділення 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону для населення.
Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.
На імпорт газу виділили 8,4 млрд грн
– Це рішення — частина підготовки до зими в умовах обстрілів. Більше газу Україні потрібно для стабільного проходження опалювального періоду. Адже через масовані російські удари по газовій інфраструктурі ми тимчасово втратили власний видобуток, – зазначила Свириденко.
За словами очільниці уряду, закупівля додаткового енергоресурсу дозволить підвищити надійність постачання газу і тепла в українські домівки в умовах російського енергетичного терору.
Свириденко додала, що уряд спільно з Нафтогазом роблять усе необхідне, щоб гарантувати стабільне проходження опалювального сезону в Україні.
Раніше у Міненергетики заявляли, що Росія почала завдавати ударів по конкретних об’єктах газопередачі, які забезпечують газом українські міста. Це є частиною зміни тактики російських військ.