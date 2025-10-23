Від початку минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 62 авіаційних ударів, застосувавши 28 ракет та скинувши 98 керованих авіаційних бомб.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 3 337 дронів-камікадзе та здійснили 3 311 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 23 жовтня 2025

Втрати ворога на 23 жовтня 2025

особового складу – близько 1 134 170 (+920) осіб;

танків – 11 282 (+2);

бойових броньованих машин – 23 453 (+6);

артилерійських систем – 33 938 (+24);

РСЗВ – 1 525 (+1);

засобів ППО – 1 229 (+1);

літаків – 428;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 73 386 (+626);

крилатих ракет – 3 880 (+16);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 65 228 (+106);

спеціальної техніки – 3 981.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 338-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

