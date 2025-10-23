Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.
Карта бойових дій на 23 жовтня 2025 – ситуація на фронті
Від початку минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.
Російські загарбники завдали одного ракетного та 62 авіаційних ударів, застосувавши 28 ракет та скинувши 98 керованих авіаційних бомб.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 3 337 дронів-камікадзе та здійснили 3 311 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 23 жовтня 2025
Втрати ворога на 23 жовтня 2025
- особового складу – близько 1 134 170 (+920) осіб;
- танків – 11 282 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 453 (+6);
- артилерійських систем – 33 938 (+24);
- РСЗВ – 1 525 (+1);
- засобів ППО – 1 229 (+1);
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 73 386 (+626);
- крилатих ракет – 3 880 (+16);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65 228 (+106);
- спеціальної техніки – 3 981.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 338-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
