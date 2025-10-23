Українські школярі, які тимчасово перебувають за кордоном, уперше зможуть долучитися до всеукраїнських учнівських олімпіад.

Це стало можливим завдяки новому Положенню про олімпіадний і турнірний рух, яке набрало чинності цього навчального року і запровадило оновлені, гнучкіші правила участі.

Хто може долучитися

Ті учні, які продовжують навчання в українських закладах загальної середньої, професійної або фахової передвищої освіти, можуть пройти II етап олімпіад у дистанційному форматі – у складі спеціально створеного закордонного округу (аналог області).

Зараз дивляться

– Цього року учнівські олімпіади та турніри проходять за оновленими, більш гнучкими й справедливими правилами, що відкривають учням нові можливості. Зараз багато українських дітей вимушено перебувають за кордоном, і МОН прагне створити для них умови зберегти зв’язок з Україною – долучитися до великої спільноти олімпіадного та турнірного руху, розвинути свій потенціал і здібності в Україні. Для нас це серед важливих пріоритетів, – зазначив перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець.

Щоб взяти участь в олімпіадах, учні мають навчатися у відповідному класі та до 14 листопада заповнити онлайн-форму, додавши потрібні документи.

Йдеться про наступні предмети: астрономія, біологія, географія, інформатика, інформаційні технології, історія, математика, правознавство, українська мова і література, фізика, хімія.

Учні, які зареєструються, отримають інструкції за тиждень до проведення олімпіади на електронну пошту. У документі буде описано порядок організації робочого місця, апеляційну процедуру та терміни оголошення результатів.

Деталі та документи для реєстрації доступні у відкритому доступі на сайті МОН.

Джерело : Міносвіти

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.