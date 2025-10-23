Президент Володимир Зеленський вважає непоганим результатом те, що очільник Білого дому Дональд Трамп ввів санкції проти двох найбільших енергетичних гігантів Росії — Роснефти та Лукойлу.

Про це глава держави сказав під час спілкування із журналістами.

Зеленський про кроки Трампа проти РФ

Так, Зеленського запитали про результати його зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні минулої п’ятниці, 17 жовтня, і про те, чи очікував він, що ситуація кардинально зміниться за тиждень.

Президент зауважив, що результатом його зустрічі із Трампом є американські санкції проти російської енергетики, а також скасування переговорів американського президента та кремлівського диктатора Путіна в Будапешті, але без участі України.

— Результат цієї зустрічі – ми маємо санкції проти російської енергетики, ми не маємо зустрічі в Угорщині без України. І ми ще не маємо Томагавків. Ось і все. Це результат, я думаю, непоганий, – сказав Володимир Зеленський.

Водночас глава держави зауважив, щодень приносить щось нове, а тому, можливо, завтра Україна матиме далекобійні ракети Томагавк.

Ракети Томагавк для України

У липні видання The Washington Post із посиланням на джерело повідомило, що Дональд Трамп розглядав можливість дати Україні крилаті ракети великої дальності Tomahawk.

11 жовтня Володимир Зеленський та Трамп поговорили телефоном. За даними американських ЗМІ, президенти обговорювали низку тем, зокрема й можливість передання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

17 жовтня у Вашингтоні відбулась зустріч Зеленського та Трампа. Деталі зустрічі не розголошуються, проте видання Axios із посиланням на джерела повідомило, що Трамп відмовив президенту України у ракетах Томагавк, принаймні поки що.

Під час спілкування Дональд Трамп наголосив, що Томагавки також потрібні й американській армії. У відповідь президент Зеленський зауважив, що ракети можуть використовуватись у поєднанні з тисячами дронів і такі дрони має Україна. Тому він запропонував обміняти українські дрони на американські Томагавки. Дональд Трамп заявив, що Америку цікавлять українські безпілотні системи.

