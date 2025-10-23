В ніч на 23 жовтня РФ атакувала безпілотниками Київ та Сумах, є постраждалі.

У Челябінську та Копейську на території Челябінської області РФ сталися вибухи, один прогримів у районі заводу, що виробляє боєприпаси для артилерії.

Комітет Сенату США схвалив законопроєкти про визнання РФ спонсором тероризму й конфіскацію її активів. Також посли Євросоюзу погодили 19-й пакет санкцій проти Росії.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 23 жовтня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Києві

Увечері 22 жовтня в Києві пролунали потужні вибухи під час атаки російських ударних дронів.

За даними Київської міської військової адміністрації, у Подільському районі пошкоджено п’ять об’єктів, серед них — дитячий садок і синагога.

У Деснянському районі постраждав багатоквартирний будинок, пошкоджено кілька автомобілів. Внаслідок атаки постраждали щонайменше чотири людини.

Вибухи у Сумах

Близько 3:00 ночі російський дрон атакував територію залізничної станції в Сумах, повідомив начальник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко.

Унаслідок удару пошкоджено інфраструктуру та постраждали працівники залізниці. Двоє людей отримали поранення: 35-річного чоловіка госпіталізували до лікарні, а 28-річному надали медичну допомогу на місці.

Вибух на заводі у Челябінській області РФ

У ніч проти 23 жовтня в Челябінську та Копейську пролунали потужні вибухи. Один із них стався на заводі Пластмас, що виробляє боєприпаси для артилерії та входить до держкорпорації Ростех.

Місцеві пабліки повідомляють про можливе влучання у виробничий цех.

Також вибухи зафіксовано на тракторному заводі в Челябінську, який виготовляє двигуни для танків і перебуває під санкціями.

ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії

Посли ЄС погодили 19-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на подальше скорочення її прибутків від енергетичного сектору та посилення тиску на Кремль.

Нові обмеження передбачають заборону імпорту російського зрідженого газу з 2027 року, санкції проти кількох банків, криптобірж і компаній з Китаю та Індії, що допомагають РФ обходити чинны заборони.

Також ЄС заборонить експорт товарів подвійного призначення на суму понад €40 млрд і додасть до чорного списку понад 100 танкерів, які перевозять російську нафту в обхід санкцій.

Сенат США схвалив важливі законопроєкти

Комітет із закордонних справ Сенату США схвалив кілька законопроєктів, важливих для України.

Вони передбачають визнання Росії державою-спонсором тероризму у разі неповернення викрадених українських дітей, конфіскацію заморожених російських активів на користь України та санкції проти компаній КНР, що допомагають Кремлю постачанням зброї.

Окремо законопроєкт REPO пропонує передавати Україні щонайменше $250 млн кожні 90 днів із конфіскованих російських активів, а також закликає союзників США наслідувати цей приклад.

