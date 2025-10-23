В Одесі суд визнав винним 45-річного чоловіка, який організував спробу вбивства двох відомих громадських діячів.

Про це повідомила прокуратура Одеської області.

Замах на вбивство двох громадських діячів в Одесі: що відомо

Слідство встановило, що організатор погодився за грошову винагороду — $100 тис. — влаштувати вбивство відомого громадського діяча, голови одного з громадських формувань Одеси.

Частину коштів він планував залишити собі, а решту — передати виконавцям.

У вересні 2024 року чоловік знайшов потенційного виконавця та надав йому детальну інформацію про майбутню жертву — місце проживання, розклад, транспорт і звички.

Згодом зловмисник отримав ще одне замовлення — на вбивство іншого громадського активіста за $80 тис. Він передав частину коштів виконавцю для підготовки до злочину.

Завдяки скоординованим діям прокуратури, Служби безпеки України та поліції вдалося попередити обидва злочини.

У жовтні 2024 року правоохоронці інсценували вбивство — створили фото- й відеодокази нібито виконаного замовлення та передали їх організатору.

Інформацію про буцімто загибель поширили у медіа, щоб завершити оперативну комбінацію.

Після отримання доказів виконаного замовлення чоловіка затримали 19 жовтня 2024 року.

Під час обшуку в нього знайшли бойову гранату Ф-1 із запалом та підроблений паспорт громадянина України.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину.

Суд визнав чоловіка винним в організації замаху на вбивство на замовлення, незаконному поводженні з боєприпасами та сприянні у підробленні документів та осуди одразу за п’ятьма статтями.

Фото: Одеська обласна прокуратура

