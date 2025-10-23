Втрати ворога на 23 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 920 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 338-му добу повномасштабної війни перевищили 1,134 млн.

Втрати ворога на 23 жовтня 2025 року

особового складу – близько 1 134 170 (+920);

танків – 11 282 (+2);

бойових броньованих машин – 23 453 (+6);

артилерійських систем – 33 938 (+24);

реактивних систем залпового вогню – 1 525 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 230 (+1);

літаків – 428;

гелікоптерів – 346;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 73 386 (+626);

крилатих ракет – 3 880 (+16);

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 65 228 (+106);

спеціальної техніки – 3 981.

Оприлюднені дані, наголошують у Генеральному штабі Збройних сил України, уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 338-му добу.

Джерело : Генштаб ЗСУ

