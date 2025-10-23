Тетяна Забожко, випускова редакторка
Втрати ворога на 23 жовтня: мінус 920 окупантів та понад сто одиниць автотехніки
Втрати ворога на 23 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 920 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 338-му добу повномасштабної війни перевищили 1,134 млн.
Втрати ворога на 23 жовтня 2025 року
- особового складу – близько 1 134 170 (+920);
- танків – 11 282 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 453 (+6);
- артилерійських систем – 33 938 (+24);
- реактивних систем залпового вогню – 1 525 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 230 (+1);
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 73 386 (+626);
- крилатих ракет – 3 880 (+16);
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65 228 (+106);
- спеціальної техніки – 3 981.
Оприлюднені дані, наголошують у Генеральному штабі Збройних сил України, уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 338-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
