Президент України Володимир Зеленський перед самітом Євроради у Брюсселі заявив, що жодних територіальних поступок у війні з Росією не буде.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Заява Зеленського на саміті у Брюсселі

Свою позицію президент України Володимир Зеленський лаконічно висловив перед самітом Євроради у Брюсселі.

Коли главу держави запитали, чи можливі територіальні поступки, Володимир Зеленський відповів:

– Жодних територіальних поступок.

Зауважимо, що глава держави прибув на зустріч лідерів ЄС, де провів переговори з президентом Євроради Антоніу Коштою.

Одним із ключових питань порядку денного стане план використання заморожених російських активів на користь України.

Напередодні Зеленський нагадав, що Україна відкрита до мирних ініціатив Європи та президента США Дональда Трампа, але виключно без відступу українських військ чи передачі територій.

— Ми підтримуємо ідею припинення вогню, але не ціною нашої землі. Україна не віддасть жодного клаптика території, — наголосив Зеленський під час візиту на завод Saab у Швеції разом із прем’єром Ульфом Крістерссоном.

Президент також відзначив, що рівень тиску на Володимира Путіна залишається недостатнім, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.

За словами Зеленського, 23 жовтня на саміті ЄС обговорюватиметься питання використання заморожених російських активів.

— Це надзвичайно важливий крок для посилення тиску на Кремль. Ми розуміємо, що Росія намагатиметься цьому завадити, адже їй вигідно послабити фінансування України під час війни, — зазначив президент.

