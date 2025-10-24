До кінця 2025 року Італія готує вже 12-й пакет військової допомоги Україні, який включатиме насамперед боєприпаси та ракети SAMP/T для систем протиповітряної оборони, повідомляє Bloomberg.

Італія готує 12-й пакет військової допомоги Україні

Вже наприкінці року Італія може надати Україні новий пакет допомоги, який стане 12 з початку повномасштабної війни, повідомляє західне видання Bloomberg.

– Пакет може бути готовий вже наприкінці року, залежно від парламентських процедур, сказали джерела, які побажали залишитися анонімними через делікатність питання, – йдеться в повідомленні.

Зараз дивляться

Крім того, Італія дала зрозуміти, що приєднається до ініціативи НАТО, спрямованої на закупівлю американської зброї, включаючи ракети Patriot, за рахунок європейських коштів, інформує видання. Скоріш за все, йдеться про програму PURL. За інформацією джерел, сума внеску Італії ще не визначена.

Повідомляється, що Італія домовилася з союзниками по НАТО збільшити свій оборонний бюджет до 5% від валового внутрішнього продукту до 2035 року та обговорює, чи варто активувати національне положення про відмову від зобов’язань щодо витрат на оборону після закінчення процедури порушення через надмірний дефіцит, кажуть співрозмовники видання. Обидва механізми – у рамках бюджетних правил ЄС, що дозволяють додаткові витрати на оборону.

Речники уряду та міністерства оборони Італії не відповіли на запити Bloomberg щодо коментаря.

Нагадаємо, що раніше уряд Італії надіслав 11 пакетів військової допомоги загальною вартістю від €2,5 до 3 млрд ($2,9-3,48 млрд), зокрема, дві ракетні батареї SAMP/T. Деталі пакетів підпадають під закони про державну конфіденційність.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.