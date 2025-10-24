Міністерка економіки Німеччини Катеріна Райхе прибула до України з багатоденним візитом.

Візит Катеріни Райхе в Україну: що відомо

У центрі кількаденної поїздки Катеріни Райхе – збереження та відновлення енергетичної інфраструктури України, а також розширення німецько-української співпраці в галузі озброєння.

— Україна зіштовхується з четвертою зимою війни, і зараз Росія посилила свої атаки на енергопостачання України, що ставить під велику загрозу забезпечення електроенергією та теплом взимку, – заявила Райхе по прибуттю до Києва.

Візит міністерки економіки Німеччини відбувається на тлі складної ситуації в енергосистемі України.

Лише цієї ночі російські БпЛА атакували Кіровоградщину, пошкодивши залізничну інфраструктуру та залишивши 19 населених пунктів без світла.

Крім того, унаслідок знеструмлення ліній відбулися затримки чотирьох поїздів, серед них:

51/52 Одеса — Запоріжжя

127/128 Львів — Запоріжжя

7/8 Харків — Одеса

53/54 Дніпро — Одеса

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 339-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

