До України прибула міністерка економіки Німеччини Катеріна Райхе: яка мета візиту
Міністерка економіки Німеччини Катеріна Райхе прибула до України з багатоденним візитом.
Про це повідомляє Reuters.
Візит Катеріни Райхе в Україну: що відомо
У центрі кількаденної поїздки Катеріни Райхе – збереження та відновлення енергетичної інфраструктури України, а також розширення німецько-української співпраці в галузі озброєння.
— Україна зіштовхується з четвертою зимою війни, і зараз Росія посилила свої атаки на енергопостачання України, що ставить під велику загрозу забезпечення електроенергією та теплом взимку, – заявила Райхе по прибуттю до Києва.
Візит міністерки економіки Німеччини відбувається на тлі складної ситуації в енергосистемі України.
Лише цієї ночі російські БпЛА атакували Кіровоградщину, пошкодивши залізничну інфраструктуру та залишивши 19 населених пунктів без світла.
Крім того, унаслідок знеструмлення ліній відбулися затримки чотирьох поїздів, серед них:
- 51/52 Одеса — Запоріжжя
- 127/128 Львів — Запоріжжя
- 7/8 Харків — Одеса
- 53/54 Дніпро — Одеса
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 339-ту добу.
